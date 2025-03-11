Haberler Yaşam Haberleri Ece Gürel'in bulunduğu Belgrad Ormanı'nda kahkaha yogası: O görüntüler gündem oldu! Cadı gibi...
Giriş Tarihi: 11.3.2025 12:53 Son Güncelleme: 11.3.2025 13:08

Ece Gürel'in bulunduğu Belgrad Ormanı'nda kahkaha yogası: O görüntüler gündem oldu! Cadı gibi...

Mimar Ece Gürel’in ölümündeki gizem hala çözülmedi... Gürel'in tarot, kurşun döktürme, enerji gibi manevi konulara ilgisinin olduğu ortaya çıkmış ve bu konu Gürel'in ölümü kadar çok konuşulmuştu. Şimdi de Belgrad Ormanı'nda 2023'te çekilen "kahkaha yogası" görüntüleri gündeme geldi. Kostümler giymiş bir grup insanın stres attığı anlar, Gürel'in ölümü doğrultusunda tartışılmaya başladı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ece Gürel’in bulunduğu Belgrad Ormanı’nda kahkaha yogası: O görüntüler gündem oldu! Cadı gibi...

Türkiye 36 yaşında yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel'i konuşmaya devam ediyor. İstanbul'da 2 Mart Pazar günü evinden Belgrad Ormanı'na giden kadından günlerce haber alınamadı.

4 gün sonra sağ bulunduğunda herkes derin bir nefes aldı ancak acı haber hastaneye kaldırılmasından 2 gün sonra geldi.

Bu arada kendisinin ilgi alanları tartışılmaya başladı. Bir yandan da iş yerinde mobbing'e uğradığı iddiası ayyuka çıktı.

Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı! Cadı kostümleriyle 'kahkaha yogası'…


2 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Belgrad Ormanı, Ece Gürel'in günlerce kaybolduğu yer olması dolayısıyla gündemdeki yerini koruyor. Bu sırada 2023'te ormanda çekilen bir etkinliğin görüntüleri gündeme geldi.

Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın palyaço, cadı, hayvan gibi çeşit çeşit kostümler giydiği görüldü.

Çember şeklinde toplanan farklı yaş gruplarından insanların alkışlar eşliğinde ahenkli sesler çıkarttığı, ayrıca bolca kahkaha attığı duyuldu...

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Ece Gürel'in bulunduğu Belgrad Ormanı'nda kahkaha yogası: O görüntüler gündem oldu! Cadı gibi...
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