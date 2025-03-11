Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı! Cadı kostümleriyle 'kahkaha yogası'…
Türkiye'nin konuştuğu Ece Gürel olayı... Belgrad Ormanı, Ece Gürel'in günlerce kaybolduğu yer olması dolayısıyla gündemdeki yerini koruyor. Son olarak 2023 yılında sosyal medya kullanıcısı Şeyma Ç. tarafından Belgrad Ormanı'nda kayda alınan bir görüntü yeniden gündem oldu. Görüntülerde cadı kostümleri giyen bir grubun 'kahkaha yogası' adı altında bir buluşma gerçekleştirdiği ve ormanın ortasında çığlık attıkları görülüyor. İlginç kostümler giymiş bir grup insanın olduğu görüntü, Ece Gürel’in ölümü doğrultusunda sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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