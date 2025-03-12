Haberler Yaşam Haberleri Ece Gürel’in kocası Müge Anlı’da açıkladı: Ece birileriyle mi buluştu? Son görüştüğü kişiler tespit edildi!
Giriş Tarihi: 12.3.2025 12:24 Son Güncelleme: 12.3.2025 12:24

Ece Gürel’in kocası Müge Anlı’da açıkladı: Ece birileriyle mi buluştu? Son görüştüğü kişiler tespit edildi!

Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve arama çalışmalarının 4. gününde sağ bulunan mimar Ece Gürel, sırlarıyla gitti… Ece’nin ölümünün ardından ormanda daha önce çekilen kahkaha yogası görüntüleri yeniden gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katılan Sezer Gürel ise Ece’nin ölümünün o görüntülerle bağdaştırılmasına dair iddialara yanıt verdi. Müge Anlı da milyonların aklındaki soruyu yöneltti: “Galiba insanların aklındaki şey şu; Acaba Ece gitti de birileriyle buluştu mu? Özellikle Muharrem beyin ‘Kızımı kurban ettiler’ sözünden de yola çıkarak. Acaba birileriyle mi görüştü?”

Ece Gürel’in kocası Müge Anlı’da açıkladı: Ece birileriyle mi buluştu? Son görüştüğü kişiler tespit edildi!

Mimar Ece Gürel, 2 Mart'ta Belgrad Orman'ında sırra kadem bastı. Arama çalışmalarının 4. gününde Gürel'e sağ olarak ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan ve hipotermi geçirdiği belirlenen genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ece Gürel'in neden ormana gittiği ve 4 gün boyuncu neler yaşadığı ise hala netlik kazanmadı. Ece Gürel'in tarot, kurşun döktürme, enerji gibi manevi konulara ilgisinin olduğu ortaya çıkmıştı.

ORMANDA KAHKAHA YOGASI...

Ayrıca iki yıl önce Belgrad Orman'ında yapılan kahkaha yogasının görüntüleri de bir kez daha gündeme taşınmıştı. O görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın palyaço, cadı, hayvan gibi çeşit çeşit kostümler giydiği anlaşılmıştı.

Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı! Cadı kostümleriyle 'kahkaha yogası'…

Güler'in ailesi ve kocası ise bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına katıldı. Anlı, o görüntüleri ekrana taşıdı. Anlı, "Bilmediğimiz bir şeydi. Şu an sosyal medyadaki en popüler videolardan biri buymuş. Galiba insanların aklındaki şey şu; Acaba Ece gitti de birileriyle buluştu mu?

MÜGE ANLI: HERKESİN AKLINDAKİ SORU BU

Özellikle Muharrem beyin kızımı kurban ettiler sözünden de yola çıkarak. Acaba birileriyle mi görüştü? Herkesin aklındaki soru bu. Çünkü inanılır gibi değil o soğukta bu genç kadının 4 gün sonra bu şekilde canlı bulunması…" ifadesini kullandı.

SEZER GÜREL: SALLAMASI KOLAY

Ece Gürel'in kocası Sezer Gürel ise "Bununla alakalandıracaklar. Böyle bir şey olamaz yok yani. Bir de ruh hali de belli zaten. Herkese pozitiftir. Otobüsten inerken bile teşekkür ediyor. Bu yaşam felsefesidir. Bir de biz orada 4 gün neler çektik. Sallaması kolay.

Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da konuştu! "Ece benden hiçbir şey gizlemezdi" | Video

Biz daha önce de eşimle orayı gezdik. Böyle bir şeyin imkanı yok. Eşim bizi göletin kenarına indirmez yukarı bile çıkarmazdı. Ne gerek var ormanın içine derdi. 4 gün eşimin oraya nasıl çıktığı ve bulunduğu o aradaki zaman bizim için muamma.

Telefonunun şifresi bende yoktu. Bilindik şifreleri verdim polise. En son benim kendi babamla konuştu sabah. Annemi aramış, kayınpederimi bir gün önce aramış. Son görüştüğü kişileri de polis aradı" açıklamasını yaptı.

ECE GÜLER'İN BABASI: ECE'Yİ BİRİNİN GÖTÜRÜP ORMANA GERİ GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bugün savcılığa gideceğini söyleyen Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise "Bölge 2 kere tarandı dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü.

Bu kız uçmadı ya. Dört gün orada kalması mümkün değil. 4 gün ormanda kaldığına inanmıyoruz. Benim kızım bilinçli bir insan.

Benim artık aklım almıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu...

ARKADAŞINA GÖNDER
Ece Gürel’in kocası Müge Anlı’da açıkladı: Ece birileriyle mi buluştu? Son görüştüğü kişiler tespit edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz