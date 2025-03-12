Ece Gürel’in kocası Müge Anlı’da açıkladı: Ece birileriyle mi buluştu? Son görüştüğü kişiler tespit edildi!

Mimar Ece Gürel, 2 Mart'ta Belgrad Orman'ında sırra kadem bastı. Arama çalışmalarının 4. gününde Gürel'e sağ olarak ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan ve hipotermi geçirdiği belirlenen genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ece Gürel'in neden ormana gittiği ve 4 gün boyuncu neler yaşadığı ise hala netlik kazanmadı. Ece Gürel'in tarot, kurşun döktürme, enerji gibi manevi konulara ilgisinin olduğu ortaya çıkmıştı.
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Güler'in ailesi ve kocası ise bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına katıldı. Anlı, o görüntüleri ekrana taşıdı. Anlı, "Bilmediğimiz bir şeydi. Şu an sosyal medyadaki en popüler videolardan biri buymuş. Galiba insanların aklındaki şey şu; Acaba Ece gitti de birileriyle buluştu mu?
MÜGE ANLI: HERKESİN AKLINDAKİ SORU BU
Özellikle Muharrem beyin kızımı kurban ettiler sözünden de yola çıkarak. Acaba birileriyle mi görüştü? Herkesin aklındaki soru bu. Çünkü inanılır gibi değil o soğukta bu genç kadının 4 gün sonra bu şekilde canlı bulunması…" ifadesini kullandı.
SEZER GÜREL: SALLAMASI KOLAY
Ece Gürel'in kocası Sezer Gürel ise "Bununla alakalandıracaklar. Böyle bir şey olamaz yok yani. Bir de ruh hali de belli zaten. Herkese pozitiftir. Otobüsten inerken bile teşekkür ediyor. Bu yaşam felsefesidir. Bir de biz orada 4 gün neler çektik. Sallaması kolay.
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Biz daha önce de eşimle orayı gezdik. Böyle bir şeyin imkanı yok. Eşim bizi göletin kenarına indirmez yukarı bile çıkarmazdı. Ne gerek var ormanın içine derdi. 4 gün eşimin oraya nasıl çıktığı ve bulunduğu o aradaki zaman bizim için muamma.
Telefonunun şifresi bende yoktu. Bilindik şifreleri verdim polise. En son benim kendi babamla konuştu sabah. Annemi aramış, kayınpederimi bir gün önce aramış. Son görüştüğü kişileri de polis aradı" açıklamasını yaptı.
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Bugün savcılığa gideceğini söyleyen Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise "Bölge 2 kere tarandı dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü.