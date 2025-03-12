Ece Gürel’in kocası Müge Anlı’da açıkladı: Ece birileriyle mi buluştu? Son görüştüğü kişiler tespit edildi!

SEZER GÜREL: SALLAMASI KOLAY

Ece Gürel'in kocası Sezer Gürel ise "Bununla alakalandıracaklar. Böyle bir şey olamaz yok yani. Bir de ruh hali de belli zaten. Herkese pozitiftir. Otobüsten inerken bile teşekkür ediyor. Bu yaşam felsefesidir. Bir de biz orada 4 gün neler çektik. Sallaması kolay.