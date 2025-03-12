Video Yaşam Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da konuştu! "Ece benden hiçbir şey gizlemezdi" | Video
Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da konuştu!

Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da konuştu! "Ece benden hiçbir şey gizlemezdi" | Video

12.03.2025 | 11:35

Belgrad Ormanı'nda 4 gün hayatta kalıp hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ailesi Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sezer Gürel, eşi Ece Gürel hakkında çıkan iddiaları yalanladı. 'Eşim benden hiçbir şey gizlemezdi. İnançlı biriydi' dedi.

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