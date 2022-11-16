Edirne’de korku dolu anlar: Kapıyı kırmak zorunda kaldılar

'YARDIM İSTEYİNCE KAPIYI KIRMAK ZORUNDA KALDIK'

Şükriye Sıvat'a yardım eden komşusu Mahsum Aydın, "Uyuyordum. Annem, 'Yangın var' diye kaldırdı. Annem aşağıya gönderdi, 'Doğal gazı kapat da bir şey olmasın' diye. Aşağıya geldim, bir şey yoktu. Yeni kalktığım için doğal gazın yerini bulamadım. Annemi gönderdim. Alt komşu kapının önünde duruyordu, yardım istiyordu. Biz de elimizden geldiğince kapıya dokunduk, bağırdık ama yerde yığılıymış. Ben de kapıyı kırmak zorunda kaldım. Kapıyı kırınca teyzeyi içeriden aldım, merdivene getirdim. Dışarıdaki ağabeylerimiz, ablalarımız yardıma koştu. Teyzeyi dışarı çıkarttılar. Allah'a şükür bir şey yok, inşallah onda da bir şey olmaz" dedi.