Edirne’de ne oluyor? Ölen de öldüren de çocuk olan cinayetin perde arkasında ne var!

SANAL MEDYADAKİ İÇERİKLER ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLÜYOR

14 yaşındaki saldırgan bıçakla kaç darbe vurduğunu hatırlamadığını Gülden Coni'nin yere düştükten sonra pişman olduğunu söyledi. Saldırganın bir gün önce sanal medya hesabından 'Benimki de cezaevi Allah'a emanet dostlar' dediği ortaya çıktı.

Olay sonrası Netflix'te yayınlanan bir dizi dikkat çekti.

CNN Türk'e konuşan uzmanlar Adolescence dizisine dikkat çekti. Netflix'in son dönemde büyük ilgi gören suç dramasındaki benzer olay örgüsü "Katil zanlısı bu diziden mi etkilendi?" sorusunu akıllara getirdi.



Netflix'deki Adolescence dizisi çok ses getiriyor. Ne acıdır ki orada olan olaylar afaki şeyler… Çocuk yaştaki bireylerin birbirlerine ciddi anlamda kesici, delici, yaralayıcı aletlerle zarar verdiğini görüyoruz. Bu dizi bunun su yüzüne çıkmasına sebep oldu.

Ergenlik konulu dizide benzer olaylar yaşanıyor. Dizide 13 yaşında bir çocuğun aynı okulda eğitim aldığı akranı bir kızı bıçakla öldürmesi ve çerçevesinde yaşananlar konu ediliyor.

Bir başka uzman konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kadınların sadece zengin ve havalı erkeklere yüz verdiği gibi bir dolduruşa getiriyorlar. Ve kadınlara karşı nefret geliştiriyorlar. Bu olayın da bundan kaynaklandığından şüpheleniliyor. Sanal medyadaki içerikler çocukları suça sürüklüyor"