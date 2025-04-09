Edirne’de ne oluyor? Ölen de öldüren de çocuk olan cinayetin perde arkasında ne var!

Kız arkadaşıyla okul bahçesinde buluştu, önce tartıştı ardından öldürdü. Peki onu cinayete sürükleyen neydi?
Olay, geçtiğimiz günlerde Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kız çocuğunun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Coni'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayın ardından başlatılan incelemede, cinayet şüphelisi E.A. (15) yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Edirne'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. E.A., cezaevine götürüldü.
SANAL MEDYADAKİ İÇERİKLER ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLÜYOR
14 yaşındaki saldırgan bıçakla kaç darbe vurduğunu hatırlamadığını Gülden Coni'nin yere düştükten sonra pişman olduğunu söyledi. Saldırganın bir gün önce sanal medya hesabından 'Benimki de cezaevi Allah'a emanet dostlar' dediği ortaya çıktı.
Olay sonrası Netflix'te yayınlanan bir dizi dikkat çekti.
CNN Türk'e konuşan uzmanlar Adolescence dizisine dikkat çekti. Netflix'in son dönemde büyük ilgi gören suç dramasındaki benzer olay örgüsü "Katil zanlısı bu diziden mi etkilendi?" sorusunu akıllara getirdi.
Netflix'deki Adolescence dizisi çok ses getiriyor. Ne acıdır ki orada olan olaylar afaki şeyler… Çocuk yaştaki bireylerin birbirlerine ciddi anlamda kesici, delici, yaralayıcı aletlerle zarar verdiğini görüyoruz. Bu dizi bunun su yüzüne çıkmasına sebep oldu.
Ergenlik konulu dizide benzer olaylar yaşanıyor. Dizide 13 yaşında bir çocuğun aynı okulda eğitim aldığı akranı bir kızı bıçakla öldürmesi ve çerçevesinde yaşananlar konu ediliyor.
Bir başka uzman konuyla ilgili şunları söyledi:
"Kadınların sadece zengin ve havalı erkeklere yüz verdiği gibi bir dolduruşa getiriyorlar. Ve kadınlara karşı nefret geliştiriyorlar. Bu olayın da bundan kaynaklandığından şüpheleniliyor. Sanal medyadaki içerikler çocukları suça sürüklüyor"