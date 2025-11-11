Eğitimin kalbi ‘Cumartesi Atölyeleri’nde atıyor

İstanbul'da öğretmenler, Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonunu sahada yaşatan anlamlı bir programda buluştu. Fatih Cağaloğlu Hüsameddin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Cumartesi Atölyeleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) uygulama materyallerine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eğitim yöneticileri, alan uzmanları ve farklı branşlardan çok sayıda öğretmen katıldı.Cumartesi Atölyeleri, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen, yenilikçi materyalleri tanıtan ve uygulamalı öğrenme deneyimleri sunuyor. TYMM materyalleri; disiplinler arası bağlantıları güçlendiren, öğrencilerin sorgulama, üretme ve değer inşası becerilerini geliştiren modüller içeriyor. Katılımcı öğretmenler, modelin özellikle "yaşamla bağlantılı öğrenme" yaklaşımı sayesinde öğrencilerin derin öğrenme ve anlam kurma becerilerini destekleyeceğini ifade etti.Programda konuşan Murat Mücahit Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kökleri medeniyetimize dayanan bir anlayışla hazırlandığını belirterek "Amacımız; öğrencilerimizi değer, estetik, erdem ve yetkinlik bilinciyle yetiştirmek. Tanıtımını yaptığımız materyaller, öğretmenlerimizin bu vizyonu sınıf ortamında yaşatabilmeleri için geliştirildi. Her öğretmen öncü bir rehber, her sınıf bir öğrenme atölyesidir" dedi. Yentür, öğretmenlerin gönül emeğiyle yükselen bu eğitim hareketinin Türkiye Yüzyılı'nın ruhunu sahaya taşıyacağını vurguladı.