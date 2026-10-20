Ekim emekli promosyonları 2026: Emekli promosyonu ne kadar oldu, en yüksek hangi bankada?

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. En yüksek tutara ulaşabilmek için iki otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL'lik alışveriş gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Banka, yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren emeklileri de ödüllendiriyor. Maaşını taşıyan her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor. Böylece tüm koşulları karşılayan emekliler için toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.