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Giriş Tarihi: 12.10.2026 21:42

El freni çekilmeyen beton pompası dehşet saçtı: 7 araç hasar aldı!

İstanbul Avcılar'da beton mikseri ile beton pompası çarpıştı. Kaza sonrası araçtan inen sürücülerden birinin el frenini çekmeyi unutması üzerine kayan beton pompası 7 aracı adeta biçti. Araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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İHA Yaşam
El freni çekilmeyen beton pompası dehşet saçtı: 7 araç hasar aldı!
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Kaza, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı firmaya bağlı olarak çalışan Emre Demir idaresindeki beton pompası ile beton mikseri cadde üzerinde çarpıştı.

Maddi hasarlı kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de durumu kontrol etmek üzere araçlarından indi.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, FACİA GELDİ


Aşağı inen sürücülerden beton pompasının şoförü Demir'in, iddiaya göre aracın el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün inmesiyle birlikte bir anda hareket eden beton pompası, caddede geri geri süratle kaymaya başladı.

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Süratle geri kayan beton pompası, yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki araçlardan ikisinde büyük çaplı hasar oluştu.

Kazanın yaşandığı sırada araçların içinde kimsenin bulunmaması ise olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

#İSTANBUL #AVCILAR

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El freni çekilmeyen beton pompası dehşet saçtı: 7 araç hasar aldı!
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