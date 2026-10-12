El freni çekilmeyen beton pompası dehşet saçtı: 7 araç hasar aldı!

Kaza, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı firmaya bağlı olarak çalışan Emre Demir idaresindeki beton pompası ile beton mikseri cadde üzerinde çarpıştı.
Maddi hasarlı kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de durumu kontrol etmek üzere araçlarından indi.
Süratle geri kayan beton pompası, yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki araçlardan ikisinde büyük çaplı hasar oluştu.
Kazanın yaşandığı sırada araçların içinde kimsenin bulunmaması ise olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.