El Ganiyy Ne Demek? Allah’ın El-Ganiyy İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esmaül Hüsna olarak geçen 99 tane Allah'ın ismi bulunmaktadır. Bu bağlamda Allah'ın isimlerinin anlamlarını bilmenin büyük önemi vardır. Çünkü insanlar yaratıcısının özelliklerini ve Allah'ın onlar üzerindeki etkisini anlamaktadır. Bunun yanında bu isimleri zikretmenin insanlar üzerinde pek çok fazileti bulunmaktadır.

El Ganiyy Ne Demek?

Allah'ın 99 isminden biri olan El Ganiyy isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların hepsi Allah'a aittir. El-Ganiyy anlamı, zatı ile zengin olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, zatı ile zengin olan, gerçek manada zengin olan olarak geçmektedir.

El Ganiyy isminin dini açıdan büyük önemi bulunmaktadır. Genel olarak hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanında herkesin her zaman kendisine muhtaç olacağını da belirtmektedir. Sonuç olarak El Ganiyy ismi, gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan olarak kullanılmaktadır.

Ya Ganiyy Esmasının Fazileti

Allah'ın diğer isimleri gibi El Ganiyy isminin de belirli faziletleri bulunmaktadır. Öncelikle El Ganiyy ismi Pazar günü zikredilmektedir. Güneş vaktinde 1060 adet zikredilmektedir. Detaylı bir şekilde El Ganiyy isminin faziletleri şöyledir: