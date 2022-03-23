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Giriş Tarihi: 23.3.2022 12:30 Son Güncelleme: 23.3.2022 12:30

El Ganiyy Ne Demek? Allah’ın El-Ganiyy İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Ganiyy Ne Demek? Allah’ın El-Ganiyy İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın isimlerini bilmek insanlar için oldukça önemlidir. Çünkü Allah’ın isimlerinin hepsinin belirli bir fazileti bulunmaktadır. Bunun yanında Allah’ın isimlerinin pek çok anlamı bulunmaktadır ve bu anlamlar insanlık için oldukça önemlidir. El Ganiyy de Allah’ın isimlerinden biridir. Bu ismi belirli günlerde zikretmek oldukça faydalıdır. Peki, El Ganiyy ne demektir?

Esmaül Hüsna olarak geçen 99 tane Allah'ın ismi bulunmaktadır. Bu bağlamda Allah'ın isimlerinin anlamlarını bilmenin büyük önemi vardır. Çünkü insanlar yaratıcısının özelliklerini ve Allah'ın onlar üzerindeki etkisini anlamaktadır. Bunun yanında bu isimleri zikretmenin insanlar üzerinde pek çok fazileti bulunmaktadır.

El Ganiyy Ne Demek?

Allah'ın 99 isminden biri olan El Ganiyy isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların hepsi Allah'a aittir. El-Ganiyy anlamı, zatı ile zengin olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, zatı ile zengin olan, gerçek manada zengin olan olarak geçmektedir.

El Ganiyy isminin dini açıdan büyük önemi bulunmaktadır. Genel olarak hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanında herkesin her zaman kendisine muhtaç olacağını da belirtmektedir. Sonuç olarak El Ganiyy ismi, gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan olarak kullanılmaktadır.

Ya Ganiyy Esmasının Fazileti

Allah'ın diğer isimleri gibi El Ganiyy isminin de belirli faziletleri bulunmaktadır. Öncelikle El Ganiyy ismi Pazar günü zikredilmektedir. Güneş vaktinde 1060 adet zikredilmektedir. Detaylı bir şekilde El Ganiyy isminin faziletleri şöyledir:

  • Hastalık ve musibet anında Yâ Ganiyy ism-i şerifi (1060) kere okunursa, hastalık ve musibet ortadan kalkar, yerine sağlık ve afiyet alır.
  • 5 vakit namazdan sonra 1060 kere "Ya Ğaniyy celle celâlühû" zikrine devam eden herkes tarafından sevilir ve kötü huylarından kurtulur.
  • Yâ Ganiyy ism-i şerifini kendisine vird edinen kimse Malı, mülkü, para ve serveti çoğalır. Kısmeti ve şansı açılır.
  • Ganiyy esmasını bir Arabi ayın ilk Cuma günü salâ vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve her gün sabah namazlarından sonra 1060 kez hiç konuşmadan zikreden kimseye Allah hiç ümit etmediği yerlerden rızk ve servet verir. Kapalı kapıları açar. Kısa zamanda hayatında büyük bir değişiklik zuhura gelir.

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El Ganiyy Ne Demek? Allah’ın El-Ganiyy İsminin Anlamı Ve Fazileti
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