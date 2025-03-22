İBB’ye yönelik soruşturmada şüphelilere ait 15 milyon TL mal varlığına el konuldu

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında şüphelilere ait çeşitli bankalarda el konulan kasalar, savcılık talimatıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından açıldı. Kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı. Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibinin Murat Kapki'nin 2, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1 kasası olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait 20 kiralık kasa polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kasaları kontrol edilen şüphelilerin 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.