İBB’ye yönelik soruşturmada şüphelilere ait 15 milyon TL mal varlığına el konuldu | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait 20 kiralık kasa kontrol edilirken, toplam 15 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.
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