Haberler Yaşam Haberleri El Muğni Ne Demek? Allah’ın El-Muğnî İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:33 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:33

El Muğni Ne Demek? Allah’ın El-Muğnî İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Muğni Ne Demek? Allah’ın El-Muğnî İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esmaül Hüsna, Allah’ın 99 tane ismini belirtmek için kullanılmaktadır. Bu 99 ismin hepsinin belirli bir anlamı bulunmaktadır. Bu isimlerin anlamlarını öğrenip kavramak insanlar için önemli bir fırsattır. Bunun yanında Allah’ın 99 isminin faziletleri de vardır. Uygun zamanda gerekli zikirleri yaparak birçok durumun üstesinden gelinebilir. El Muğni ismi de Allah’ın önemli isimlerindendir. Peki, El Muğni ne demektir?

Allah'ın isimleri arasında El Muğni, en güzel isimlerden biridir. Bu bağlamda ism-i şerifi sıfat olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında El Muğni isminin pek çok anlamı vardır. Genellikle El Gani ismiyle karıştırılmaktadır. Çünkü iki ismin de anlamları birbirine benzemektedir fakat bazı ayrımları bulunmaktadır.

El Muğni Ne Demek?

El muğni; istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden anlamına gelmektedir. Buradan da görüldüğü gibi Allah'a özel bir sıfattır. Bu ismin, ism-i şerifi sıfat olarak kullanımında ise maddi ve manevi olarak zengin kılan, ilim ve Kur'an bilgisi veren, her türlü ihtiyaçları karşılayan anlamları da vardır.

Kökeni Arapça olan bu kelime, gınâ kökünden türemiştir. Allah, Muğni isminin tecellisi olarak insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılar ve onlara zenginlik verir. Bu bağlamda özetle El-Muğnî anlamı; zengin eden, müstağni kılan, dilediği kulun her ihtiyacını veren olarak belirtilebilir.

Ya Muğni Esmasının Fazileti

El Muğni isminin anlamını kavradıktan sonra faziletlerini öğrenmek daha kolaydır. Bu bağlamda El Muğni isminin belirli zikir şekilleri bulunmaktadır. Bunları belirli zamanlarda uygulayarak başınızdaki olumsuz durumlardan kurtulabilirsiniz. El Muğni isminin faziletleri şöyledir:

  • Özellikle Cuma geceleri veya 10 cuma gecesi, belirtilen (1100) adet olarak "Ya Muğni" ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse, maddi ve manevi zenginliğe ulaşır.
  • Çeşitli sıkıntılar içinde olan her sabah namazından sonra 2160 kere "Ya Ğaniyy, Ya Muğnî celle celâlühû" zikrine devam ederse, kısa zamanda bütün sıkıntılardan kurtulur.
  • Her gün zühre saatinde yani sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası "Ya Muğni" ism-i şerifini 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur.
  • Ailesiyle birlikte iken kalben "Ya Muğni" ism-i şerifini zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.

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El Muğni Ne Demek? Allah’ın El-Muğnî İsminin Anlamı Ve Fazileti
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