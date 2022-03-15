El Muğni Ne Demek? Allah’ın El-Muğnî İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın isimleri arasında El Muğni, en güzel isimlerden biridir. Bu bağlamda ism-i şerifi sıfat olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında El Muğni isminin pek çok anlamı vardır. Genellikle El Gani ismiyle karıştırılmaktadır. Çünkü iki ismin de anlamları birbirine benzemektedir fakat bazı ayrımları bulunmaktadır.

El Muğni Ne Demek?

El muğni; istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden anlamına gelmektedir. Buradan da görüldüğü gibi Allah'a özel bir sıfattır. Bu ismin, ism-i şerifi sıfat olarak kullanımında ise maddi ve manevi olarak zengin kılan, ilim ve Kur'an bilgisi veren, her türlü ihtiyaçları karşılayan anlamları da vardır.

Kökeni Arapça olan bu kelime, gınâ kökünden türemiştir. Allah, Muğni isminin tecellisi olarak insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılar ve onlara zenginlik verir. Bu bağlamda özetle El-Muğnî anlamı; zengin eden, müstağni kılan, dilediği kulun her ihtiyacını veren olarak belirtilebilir.

Ya Muğni Esmasının Fazileti

El Muğni isminin anlamını kavradıktan sonra faziletlerini öğrenmek daha kolaydır. Bu bağlamda El Muğni isminin belirli zikir şekilleri bulunmaktadır. Bunları belirli zamanlarda uygulayarak başınızdaki olumsuz durumlardan kurtulabilirsiniz. El Muğni isminin faziletleri şöyledir: