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Giriş Tarihi: 18.11.2024 08:54 Son Güncelleme: 18.11.2024 09:21

Elazığ’da iş makinesinin altında kalarak ölen gençler kamerada!

Elazığ'da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçe operatörünün lavaboya gittiği esnada kepçenin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel hayatını kaybetmişti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da iş makinesinin altında kalarak ölen gençler kamerada!

Olay, Elazığ'da bir şantiyede meydana geldi. Şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel ağır yaralandı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ’da iş makinesinin altında kalarak ölen gençler kamerada!

KEPÇEYE BİNMİŞLER

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Murat Ateş ve Yusuf Gözel'in kepçeye bindiği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kepçenin devrildiği görüldü.

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Elazığ’da iş makinesinin altında kalarak ölen gençler kamerada!
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