Elazığ’da iş makinesinin altında kalarak ölen gençler kamerada!

Olay, Elazığ'da bir şantiyede meydana geldi. Şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel ağır yaralandı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KEPÇEYE BİNMİŞLER

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Murat Ateş ve Yusuf Gözel'in kepçeye bindiği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kepçenin devrildiği görüldü.