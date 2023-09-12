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Giriş Tarihi: 12.9.2023

Eli öpülesi Mahmut Hoca

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eli öpülesi Mahmut Hoca
Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli beden öğretmeni 32 yaşındaki Mahmut Bulut, kenar mahalle ve sokaklarda keşfedilmeyi bekleyen çocukları, sporla tanıştırıp, teknoloji bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sosyalleşmelerini sağlıyor. Son 2 yılda yüzlerce çocuğun hayatına dokunan Mahmut Hoca, 5-17 yaş çocuklara ücretsiz voleybol, basketbol, atletizm gibi eğitimler veriyor. Mahmut Hoca, "Yüzlerce çocuğa ulaştım. Ayrıca çocuklarla kentin tarihi yerlerini de geziyoruz" dedi. Mahmut Bulut'un eğitim verdiği çocuklar arasında Down sendromlu Ahmet ve Bahar da yer alıyor. 15 yaşındaki Ahmet Esen ile 11 yaşındaki Bahar Buluş, aralık ayında yapılacak olan atletizm kısa mesafe Türkiye şampiyonasına hazırlık yapıyor.

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Eli öpülesi Mahmut Hoca
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