‘Elma’ deyip 5 milyon dolandırdılar

Bursa'da 75 yaşındaki M.K.'yı, kendilerini komiser olarak tanıtıp "Gizli operasyon yapıyoruz" diyerek "Elma" koduyla 5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Nilüfer ilçesinde yaşayan M.K.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini "komiser" olarak tanıtıp, "Gizli bir operasyon yürütüyoruz. Altın ve paraların tehlikede" diyerek, banka hesaplarındaki tüm paraları çekmesini ve evindeki ziynetleri hazırlamasını istedi. Bankadan çektiği 22 bin Euro ve 66 bin dolar ile birlikte 21 çeyrek altın, 10 ata altın, bir takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzük olmak üzere toplam değeri 5 milyon 145 bin liralık döviz ve ziynet eşyalarını bir poşete koyan M.K., evinin yakınlarında bekleyen ve tıbbi maske takan dolandırıcının yanına gitti. Telefonda anlaştıkları gibi "Elma" kodunu söyleyen dolandırıcıya poşeti teslim etti. Dolandırıldığını anlayan M.K., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Kimlikleri tespit edilen Y.K. (35) ve T.İ. (20) İstanbul'da yakalandı. Bursa'ya getirilen şüphelilerden T.İ. tutuklandı.