Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak belirlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi? İkramiye zamlı yatacak mı?

Bayram ikramiyesi 2022 için az bir süre kaldı. Kurban Bayramı Müslümanların bir takvim yılındaki ikinci bayramıdır. Bayramdan önce bayram ikramiyesi 2022 hesaplara yatacak. 5 milyondan fazla emekli dolaysız yoldan faydalanacakken, milyonlar ise dolaylı şekilde maaştan yararlanıyor. Bayram öncesi emeklinin cebini rahatlatan ikramiye için sayılı günler kaldı. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? İşte detaylar!