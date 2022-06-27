Haberler Yaşam Haberleri Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak belirlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi? İkramiye zamlı yatacak mı?
Giriş Tarihi: 27.6.2022 14:37

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak belirlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi? İkramiye zamlı yatacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak belirlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi? İkramiye zamlı yatacak mı?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı ve emeklilerin dilinde tek bir soru var: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Yılın ilk bayramında ödemeler gerçekleştiği gibi ikinci bayramında da ödemeler yapılacak. Bu noktada “bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? soruları yöneltiliyor. 9 Temmuzda başlayacak olan bayram için bu noktada ödemelerin tarihi daha da mühim hale geliyor. Milyonlarca emekli dolaylı veya dolaysız yoldan yararlanacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak 2022, ne zaman? İşte detaylar!

Bayram ikramiyesi 2022 için az bir süre kaldı. Kurban Bayramı Müslümanların bir takvim yılındaki ikinci bayramıdır. Bayramdan önce bayram ikramiyesi 2022 hesaplara yatacak. 5 milyondan fazla emekli dolaysız yoldan faydalanacakken, milyonlar ise dolaylı şekilde maaştan yararlanıyor. Bayram öncesi emeklinin cebini rahatlatan ikramiye için sayılı günler kaldı. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? İşte detaylar!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 4-7 temmuz arasında tamamlanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2022, KAÇ TL?

İlk bayram ikramiyesi, nisan ayının sonunda Ramazan Bayramı için emeklilerin hesaplarına yattı. Şimdi ise Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi bekleniyor. Tüm emeklilerin gözü hesaplarında duruyor. Emekli ikramiyesi bu yıl için toplam 2200; yani Kurban Bayramı için 1100 TL'dir.

KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak belirlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi? İkramiye zamlı yatacak mı?
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