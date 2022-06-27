Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak belirlendi! 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi? İkramiye zamlı yatacak mı?

Bayram ikramiyesi 2022 için az bir süre kaldı. Kurban Bayramı Müslümanların bir takvim yılındaki ikinci bayramıdır. Bayramdan önce bayram ikramiyesi 2022 hesaplara yatacak. 5 milyondan fazla emekli dolaysız yoldan faydalanacakken, milyonlar ise dolaylı şekilde maaştan yararlanıyor. Bayram öncesi emeklinin cebini rahatlatan ikramiye için sayılı günler kaldı. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? İşte detaylar!
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.
9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 4-7 temmuz arasında tamamlanması bekleniyor.
İlk bayram ikramiyesi, nisan ayının sonunda Ramazan Bayramı için emeklilerin hesaplarına yattı. Şimdi ise Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi bekleniyor. Tüm emeklilerin gözü hesaplarında duruyor. Emekli ikramiyesi bu yıl için toplam 2200; yani Kurban Bayramı için 1100 TL'dir.
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar