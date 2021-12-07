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Giriş Tarihi: 7.12.2021 14:50 Son Güncelleme: 7.12.2021 14:50

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?

Çalışanlara belirli yaş ve prim gününden sonra emekliye ayrılma hakkı doğuyor. Emekliye ayrılan çalışanlara yaptıkları hizmet karşılığı emekli aylığı bağlanıyor. Emekli maaşları her sene temmuz ve ocak ayında iki kez olmaz üzere zamlanmakta. Bundan dolayı emekli maaşları değiştiği için milyonlarca çalışan emekli maaşı hesaplama yöntemlerini merak ediyorlar. Emekli maaşları kuruma göre farklılık göstermekte. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olmak üzere farklı şekilde ücretlendirilmektedir. Hesaplama yaparkende bağlı olunan kurum baz alınmalıdır.

Bir de halen çalışıpta emekli olunca "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler var. SGK emekli maaşı hesaplama hizmeti ile emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtı öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşı hesaplamada sigorta başlangıç süresi ve sigorta süresi boyunca ödenen primler esas alınıyor. Emekli olma yaşı ise sigortalı olarak ilk işe başlama tarihi belirliyor. Mesela sigorta başlangıç tarihi 2000 yılından daha önce olanlar, 2000 yılından sonra sigortalı olanlardan daha yüksek emekli maaşı alacaklardır ve daha erken emekli olma fırsatı vardır.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER

  • Sigorta prim gün sayısı
  • Sigortalı olarak çalışılan toplam süre
  • Sigorta başlangıç tarihi
  • Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih
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E-DEVLET EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmekte. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor. İşte bugün emekli olsam kaç para maaş alırım sorusunun yanıtı.

4A: SGK emekli maaşı hesaplama

4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama

4C: Memur emekli maaşı hesaplama

E-Devlet üzerinden ya da https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu adres üzerinden e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçerek ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız. Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir) Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz. Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU 2021

Emekli maaşım ne kadar, öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları uygulayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. İşte adım adım 2021 SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

  1. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapın
  2. TC Kimlik Numarası bilginizi girin
  3. SSK Sicil Numarası bilginizi girin
  4. Baba Adınızı yazın
  5. Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın
  6. Doğum Tarihinizi girin

Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşımıza çıkmaktadır.

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ROBOTU 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulama sayesinde detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte adım adım SGK emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme uygulaması

  • Cinsiyetiniz
  • Doğum Tarihiniz
  • Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.
  • Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.
  • SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
  • Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
  • Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
  • Fiili Gün Sayınız
  • Yurtdışı Gün Sayınız
  • 3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bilgileriniz çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.

Ne Zaman Emekli Olurum? SGK Emeklilik Yaşı Hesaplama 4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu - Şu An Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?

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Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?
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