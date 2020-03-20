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ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını açıklamıştı

Başkan , " Kalkanı" paketi kapsamında emekli maaşlarına dair açıklamalarda bulunmuştu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaşlar konusunda zam yapılıp yapılmadığına dair bilgilendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantı sonrasında en düşük ve en yüksek emekli maaşları belli oldu. Öte yandan, Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alınacağı dile getirildi. Peki ne kadar oldu? 2020 Emekli maaşları arttı mı?

Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 09:15 ABONE OL
En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını açıklamıştı

Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde emekli maaşlarına dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 19 maddelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni duyurunca on binlerce emekli vatandaş '' En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan toplantıda emekli maaşlarıyla ilgili kararlar açıklanırken emekli ikramiyelerin verileceği tarihe de dikkat çekildi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2020 en düşük emekli maaşı…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? 2020

Başkan Erdoğan, 19 maddelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde en düşük emekli maaşını duyurdu. Haberimizde, en düşük emekli maaşı ücretine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.

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En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını açıklamıştı
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