En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını açıklamıştı

Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde emekli maaşlarına dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 19 maddelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni duyurunca on binlerce emekli vatandaş '' En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan toplantıda emekli maaşlarıyla ilgili kararlar açıklanırken emekli ikramiyelerin verileceği tarihe de dikkat çekildi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2020 en düşük emekli maaşı…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? 2020

Başkan Erdoğan, 19 maddelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde en düşük emekli maaşını duyurdu. Haberimizde, en düşük emekli maaşı ücretine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.