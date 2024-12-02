Emekli öğretmene ‘iyi insan’ tuzağı

Ankara Çankaya'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez emekli öğretmenin vicdanına oynadı. Emekli öğretmen Zühal K.'yı (73) telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı. 15 kişilik büyük bir çeteyi çökertecekleri bahanesiyle para ve ziynet eşyalarını incelemeye vermesini isteyen dolandırıcılar. 'Sen iyi insansın, sayende örgütü çökerteceğiz' diyerek kadının 400 bin lira değerindeki tüm birikimini aldı. Şikâyet üzerine dolandırıcı Atilla D. Şanlıurfa'da yakalandı. Kendisinin komisyonla bu işe giriştiğini söyleyen dolandırıcı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.