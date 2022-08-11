Emekli öğretmene müteahhit şoku! Satın aldığı evin 5 sahibi çıktı





"AYNI EVİ 5 KİŞİYE SATMIŞ, TAPU BİR KİŞİNİN ELİNDE"

Kapılar takılana kadar başka bir inşaatta 9 ay yaşadığın anlatan Karakaya, "Kapılar takılır takılmaz hemen eşyamı içeriye attım. Sonra bir gün kapı çalındı. Birol bey diye biri geldi, 'bura benim daire' dedi. Sizin nasıl olur dedim, o da sözleşmeyi çıkarttı. Ondan da 250 bin TL almış. Alt kattan ev satmış, orayı da başkalarına satıp anlaşmayınca benim evi satmış. Şuana kadar 3 kişiye satmış oldu. Sonra ben yerleştim 60 bin TL masrafı kendi cebimden ödedim. Sabri beye satmış, Birol beye satmış, bir de bana satmış, ondan sonra ben iki buçuk sene oturduktan sonra araba ve cüzi bir para karşılığında evi Erdal K.'ya satmış. Bu bir oyun. O da gidip evi Akif A. diye birine satmış. Şikayet edince biz de avukatlarımız aracılığıyla savcılığa şikayette bulunduk. Şuanda ev toplamda 5 kişiye satılmış. Tapuyu elinde bulunduran adam da sürekli kapı zilini çalıyor, annem Alzheimer hastası sürekli korkuyor, sürekli beni tehdit ediyor, şikayet ediyor. Korkudan kapıyı kimseye açmıyoruz" diye anlattı.