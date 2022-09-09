Emekli promosyon 2022 ödemeleri 10 bin TL sınırında! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, son günü ne zaman?

Emekli promosyonu veren bankalar 2022 için bir süredir gündemde. Eylül ayı ile birlikte kampanyalarda güncelleme alan emekli promosyon ödemeleri katlanarak 10 bin TL sınırına dayandı. Milyonlarca emekli en yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor, son gün ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Denizbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank emekli promosyonu listeleri güncellendi. İşte, detaylar…

KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.