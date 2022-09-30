Emekli promosyon 2022 son gün! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Eylül emekli maaş promosyon ödemeleri

Emekli promosyon ödemeleri için bankaların kampanya yarışı bitiyor. Son başvuru günü ile değerlendirilen ödeme işlemleri Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi, Denizbank, Halkbank, Garanti, Finansbank, İş Bankası gibi kurumlarda sorgulanmaya devam ediyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar bu noktada ön plana çıkıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, emekli promosyon 2022 kampanyaları…

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU SON GÜNDE!

Birçok banka, emekli promosyon kampanyalarının 31 Ağustos 2022 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Ancak, bankalar emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için güncelleyerek 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Buna göre başvurular bugün son buluyor.