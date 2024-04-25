EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,47 olması bekleniyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.