EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı hesapları ve tahminleri gündemdeki yerini almış durumda. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 2024 Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Emekli zam oranı yılın 3 aylık enflasyon verileri ile hesaplandı. Geriye ise Nisan, Mayıs ve Haziran verileri kaldı. En düşük aylığın 12.500 TL'yi geçmesine kesin gözüyle bakılırken milyonlarca emekli hesaplama işlemlerine tam gaz devam ediyor. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı hesaplama tablosu.
EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.
Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.
Temmuz zam oranı için ilk 3 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…
3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU
Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu.
2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı.
Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu.
3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.
NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI
Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.
Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,47 olması bekleniyor.
Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK, Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68'lik refah payı artışı ile yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.
Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması temmuzda gündeme gelecek.
6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,47 oranına göre hesaplama yapıldığında en düşük emekli maaşının 12500 TL olması bekleniyor.
3 FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR!
Faruk Erdem'in haberine göre emekli zammı taban maaş artışında üç formül bekleniyor:
İlki taban maaşlarında 6 aylık enflasyon oranının uygulanması.
Yüzde 24 seviyesini bulması beklenen 6 aylık enflasyon en düşük emekli maaşına yansıtıldığı takdirde taban maaş 13-14 bin seviyesine çıkabilir.
2. formül yıllık enflasyona göre düzenleme.
2024 yıl sonu enflasyonunda yapılacak tahmin üzerine taban maaşların artması da söz konusu olabilir. Son tahminlere bakıldığında yüzde 45 civarına gelmesi beklenen yıllık enflasyon yansıtıldığı takdirde taban maaş 14-15 bandına çıkabilir.
3. formül asgari ücret artışının uygulanması.
Emekli derneklerinin talep ettiği bu formüle göre taban maaşın 17 bin TL olması bekleniyor. Ancak böyle yüksek bir zam yapıldığında taban maaşa yakın aylık alan emekliler açısından bir adaletsizlik de ortaya çıkabilecek.
REFAH PAYI DA GÜNDEMDE!
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için bir süredir uygulanan refah payı da temmuzda değerlendirilecek.
Geçtiğimiz yıl Ocakta yüzde 15 çıkan 6 aylık enflasyon zam oranı yüzde 30'a Temmuz ayında ise yüzde 17 çıkan 6 aylık enflasyon zam oranı yüzde 25'e yükseltilmişti.
Bu yılın Ocak ayında ise yüzde 37 olan 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı eklenerek tüm emeklileri yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı.
Şimdi Temmuz ayı için de benzer bir senaryo gündemde. 6 aylık enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra hükümet değerlendirmesini yaparak yeni zam oranını açıklayacak.
EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?
Emekliye ara zam var mı sorusuna net yanıt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını belirten Bakan Işıkhan, bunun dışında bir zam yapılmayacağını bildirdi.