Emekli zammı 4 aylık enflasyon oranları ile hesaplanıyor! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı 4 aylık enflasyon oranları ardından yeniden hesaplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar yılsonunda ocak zammı üzerinde etkili olacak. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Emekli ve memur zammı tablosu enflasyon verisi ile netleşiyor. Başkan Erdoğan'ın enflasyonla mücadele mesajı etkili olmaya devam ediyor. İşte, 2023 ocak emekli zammı son dakika haberleri…
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU
Temmuz zammı sonrası memur ve emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.
2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.
Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!
İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…
EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı
2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.
"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"
Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."
SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?
Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.
"GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.
EMEKLİ ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!
Ekim ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 4 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 10-11 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
4 aylık enflasyon sonrası 3 bin 500 sınırında bulunan en düşük emekli maaşı yaklaşık 3 bin 700-800 TL sınırına yaklaştı.
Yılsonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda emekli maaşı için yüzde 20-23 aralığında zam oranı hesaplanırken 4000-4500 rakamları ön planda.
Net oran 6 aylık enflasyonun sonunda netleşecek.
Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması net oldu:
"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"
Başkan Erdoğan son Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlattı:
"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.
İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz."