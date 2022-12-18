Emekli zammı beklentileri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 6 aylık enflasyon verisiyle belirlenecek olan zam oranı için ilk hesaplamalar yapıldı. Buna göre; 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında. Öte yandan milyonlar gün içerisinde "SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına da yanıt arıyor. İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm bu detaylar.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU
Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.
2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.
2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı
2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.
EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!
Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.
Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.
"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"
Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlatarak şunları kaydetti:
"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.
"GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
5 aylık enflasyon sonrası 3 bin 500 sınırında bulunan en düşük emekli maaşı için yeni hesaplar yapılmaya başladı.
Öte yandan yılsonu beklenti anketleri de 6 aylık enflasyon oranı için gündemde. Buna göre;
SSK 2000 öncesi: 5 bin 345 TL
SSK 2000 sonrası: 3 bin 314 TL
Bağ-Kur esnaf: 4 bin 786 TL
Bağ-Kur tarım: 3 bin 803 TL şeklinde zamlı maaşlar ortaya çıkıyor.