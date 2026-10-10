EMEKLİ ZAMMI OCAK 2027 HESABI: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Eylül ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte emeklilerin geride kalan üç aya ilişkin zam oranı da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındakiler için üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 seviyesinde hesaplandı. Ocak 2027'de maaşlara yansıtılacak nihai artışın belirlenmesi için yılın son üç ayına ait enflasyon verileri takip edilecek.
Temmuz, ağustos ve eylül döneminde kaydedilen yüzde 5,57'lik enflasyon, ocak ayında yapılacak emekli zammı hesaplamasının şu ana kadarki bölümünü yansıtıyor. Yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları da eklendiğinde, altı aylık toplam değişim ortaya çıkacak ve emekli maaşı artışının kesin oranı belirlenecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon dikkate alınıyor. Dolayısıyla mevcut yüzde 5,57'lik oran, kesinleşmiş ocak zammı olarak değerlendirilmemeli.Yılın kalan bölümünde enflasyonun nasıl seyredeceği, emeklilerin alacağı zam oranını da doğrudan etkileyecek. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda maaş artışına ilişkin hesaplamalar da değişebilecek.
Ocak 2027'de maaşlara yapılması beklenen artışta, yıl sonuna yönelik enflasyon öngörüleri önem taşıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanıyor. Bu beklenti üzerinden yapılan hesaplamalar, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 düzeyinde oluşabileceğini gösteriyor.
Yıl sonu enflasyonunun piyasa tahminleri doğrultusunda yüzde 30 seviyelerine yaklaşması halinde, ikinci yarıdaki toplam enflasyonun yüzde 10 dolayına çıkabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli zammının yüzde 9-10 aralığında şekillenmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının etkisiyle yüzde 7-8 aralığı gündeme geliyor.
Ancak bu oranlar mevcut beklentiler üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları yansıtıyor. 2027 Ocak döneminde uygulanacak kesin emekli maaşı zammı ve memur maaşı artışı, ilgili döneme ait veriler ve hesaplamalar tamamlandıktan sonra netleşecek.
Beklenen zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, ocak ayında maaşların ulaşabileceği seviyelere ilişkin tahminleri de gündeme getirdi.
Yüzde 8'lik artış senaryosuna göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının da 26 bin ile 27 bin TL aralığında olabileceği tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar, yapılacak yasal düzenlemelere bağlı olarak farklılaşabilir.
ÖNE ÇIKAN MAAŞ TAHMİNLERİ ŞÖYLE:
Bu tutarlar tahmini senaryolara dayanıyor. Nihai maaşlar, açıklanacak enflasyon verileri ve gerekli yasal düzenlemeler sonrasında kesinleşecek.
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