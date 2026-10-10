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Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:42

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2027 HESABI: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2027 Ocak emekli zammı için hesaplamalar, eylül ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışına ilişkin üç aylık veriler ortaya çıkarken, mevcut tahminler zam oranının yüzde 9-10 bandına ulaşabileceğine işaret ediyor. Hesaplamalarda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak baz alınırken, kesin artış oranı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

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EMEKLİ ZAMMI OCAK 2027 HESABI: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
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2027 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı artışına yönelik hesaplamalar, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının belirlenmesinde etkili olan altı aylık dönemin ilk yarısı tamamlandı. Emekli zammının kesinleşmesi için önümüzdeki üç ayın enflasyon rakamları beklenecek. Ocak ayında uygulanacak artış, yılın son verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

ÜÇ AYLIK ZAM HESABI!

Eylül ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte emeklilerin geride kalan üç aya ilişkin zam oranı da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındakiler için üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 seviyesinde hesaplandı. Ocak 2027'de maaşlara yansıtılacak nihai artışın belirlenmesi için yılın son üç ayına ait enflasyon verileri takip edilecek.

ÜÇ AYLIK YÜZDE 5,57'LİK ENFLASYON NEYİ GÖSTERİYOR?

Temmuz, ağustos ve eylül döneminde kaydedilen yüzde 5,57'lik enflasyon, ocak ayında yapılacak emekli zammı hesaplamasının şu ana kadarki bölümünü yansıtıyor. Yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları da eklendiğinde, altı aylık toplam değişim ortaya çıkacak ve emekli maaşı artışının kesin oranı belirlenecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon dikkate alınıyor. Dolayısıyla mevcut yüzde 5,57'lik oran, kesinleşmiş ocak zammı olarak değerlendirilmemeli.Yılın kalan bölümünde enflasyonun nasıl seyredeceği, emeklilerin alacağı zam oranını da doğrudan etkileyecek. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda maaş artışına ilişkin hesaplamalar da değişebilecek.

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2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ KAÇ?

Ocak 2027'de maaşlara yapılması beklenen artışta, yıl sonuna yönelik enflasyon öngörüleri önem taşıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanıyor. Bu beklenti üzerinden yapılan hesaplamalar, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 düzeyinde oluşabileceğini gösteriyor.

Yıl sonu enflasyonunun piyasa tahminleri doğrultusunda yüzde 30 seviyelerine yaklaşması halinde, ikinci yarıdaki toplam enflasyonun yüzde 10 dolayına çıkabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli zammının yüzde 9-10 aralığında şekillenmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının etkisiyle yüzde 7-8 aralığı gündeme geliyor.

Ancak bu oranlar mevcut beklentiler üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları yansıtıyor. 2027 Ocak döneminde uygulanacak kesin emekli maaşı zammı ve memur maaşı artışı, ilgili döneme ait veriler ve hesaplamalar tamamlandıktan sonra netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Beklenen zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, ocak ayında maaşların ulaşabileceği seviyelere ilişkin tahminleri de gündeme getirdi.

Yüzde 8'lik artış senaryosuna göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının da 26 bin ile 27 bin TL aralığında olabileceği tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar, yapılacak yasal düzenlemelere bağlı olarak farklılaşabilir.

ÖNE ÇIKAN MAAŞ TAHMİNLERİ ŞÖYLE:

  • En düşük memur maaşı: Yaklaşık 75 bin-76 bin TL
  • En düşük memur emeklisi aylığı: Yaklaşık 33 bin-34 bin TL
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini taban aylık: 26 bin-27 bin TL
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklenen zam oranı: Yüzde 9-10
  • Memur ve memur emeklilerinin beklenen toplam zam oranı: Yüzde 7-8

Bu tutarlar tahmini senaryolara dayanıyor. Nihai maaşlar, açıklanacak enflasyon verileri ve gerekli yasal düzenlemeler sonrasında kesinleşecek.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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