EMEKLİ ZAMMI OCAK 2027 HESABI: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ KAÇ?

Ocak 2027'de maaşlara yapılması beklenen artışta, yıl sonuna yönelik enflasyon öngörüleri önem taşıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanıyor. Bu beklenti üzerinden yapılan hesaplamalar, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 düzeyinde oluşabileceğini gösteriyor.

Yıl sonu enflasyonunun piyasa tahminleri doğrultusunda yüzde 30 seviyelerine yaklaşması halinde, ikinci yarıdaki toplam enflasyonun yüzde 10 dolayına çıkabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli zammının yüzde 9-10 aralığında şekillenmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının etkisiyle yüzde 7-8 aralığı gündeme geliyor.

Ancak bu oranlar mevcut beklentiler üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları yansıtıyor. 2027 Ocak döneminde uygulanacak kesin emekli maaşı zammı ve memur maaşı artışı, ilgili döneme ait veriler ve hesaplamalar tamamlandıktan sonra netleşecek.