EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Emeklinin zam oranında yeni gelişme! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Ocak-Haziran dönemine ait enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanacak emekli zammında üç aylık enflasyon verisi açıklandı. Bu noktada emekli maaş hesaplama işlemleri hız kazandı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli aylığı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükselmişti. Temmuz zammıyla ilgili son yeni gelişmeler takip ediliyor. Peki; Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI MESAJI
Erdoğan, "Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Bu konuda tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız. Abuk sabuk vaatlerin adeta havada uçuştuğu 31 Mart seçim sürecinde maruz kaldığımız onca baskıya rağmen seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik" dedi.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ TEMMUZ AYINDA YAPILACAK
Bu yılın emekliler yılı ilan edilmesiyle ilgili 16 milyon vatandaşın gelirlerini artırıcı ve hayatlarını kolaylaştıracak tedbirler alınmaya devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte yeniden ele alınacak emekli maaşlarıyla ilgili farklı artış formülleri de gündeme geliyor.
2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SABAH'tan Faruk Erdem'in haberine göre;
SSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68'lik refah payı artışı ile yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.
Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması temmuzda gündeme gelecek.
Ayrıca kök maaş uygulamasında da en düşük aylıklardan başlayarak seyyanen artışlar da yine masada olacak formüller arasında. Böylece düşük maaşlardan başlayarak emeklilerin gelirinde önemli bir artış sağlanmış olacak.
Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam en düşük 12.500 liradan başlıyor. Talep ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.
3 AYLIK ENFLASYONA 3 VERİ DAHA EKLENECEK
SABAH'tan Faruk Erdem'in haberine göre, üç aylık enflasyonun yüzde 15 çıkmasının ardından üç veri daha beklenecek. Böylece 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve buna eklenecek refah payı da hesaplanacak. Bunların dışında bir süredir uygulanan taban maaşta da değişiklik öngörülüyor.
Temmuz ayında yeniden ele alınacak olan taban maaşlar ve kök maaşlar ile ilgili üç formül de öne çıkıyor.
6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ
Taban maaş artışında; Ocak ayından Temmuz ayına kadar oluşan 6 aylık enflasyonun yansıtılması söz konusu olabilir. Bu durumda yüzde 15'lik üç aylık enflasyona eklenecek verilerle rakamın yüzde 30'a yaklaşması söz konusu olacak.
Mayıs ayında yükselmesi ve en tepe noktaya çıkması beklenen enflasyon için Merkez Bankasının tahmini yüzde 73 civarında. Buradan yola çıkarak hesaplandığında 6 aylık enflasyonun yüzde 24'ü bulması bekleniyor. Bu durumda taban maaşın da 13-14 bin bandına çıkması söz konusu olabilir.
YILLIK ENFLASYON FORMÜLÜ
Bu formülde 2024 yılı sonu enflasyon tahminine göre bir artışın yapılmasını öngörüyor. Burada Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası tahminlerine göre yıl sonu enflasyonun yüzde 45 civarında olması öngörülüyor. Bu durumda taban maaşın da 14-15 bin bandında belirlenmesi söz konusu olabilecek. Böylece en düşük emekli maaşının asgari ücrete yaklaşması sağlanacak.
ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ
Bu formül genel olarak emekli derneklerinin de talepleri arasında yer alıyor. Eğer bu formül işlerse bu kez taban maaş 17 bin liraya çıkacak ki bu durumda yüzde 70 artış sağlan9mış olacak. Ancak böyle yüksek bir zam yapıldığında taban maaşa yakın aylık alan emekliler açısından bir adaletsizlik de ortaya çıkabilecek. Şu anda 3600 günle emekli olmuş ve kök maaşı 6 bin lira olan bir emekli 10 bin lira aylık alıyor.
Bu emeklinin maaşı Temmuz zammıyla 8 bin lirayı geçebilecek. Bu durumda emekliye ödenen aylık kök maaşının iki katını bulacak. Oysa 7-8 bin gün prim ödemiş ve aylığı 14-15 bin lira olan bir emekli de 17 bin lira aylık alacak. Bu eşitlik adaleti de bozmuş olacak. O yüzden yapılacak değişikliklerin emekliler arasında haksızlığa da yol açmaması gerekiyor.