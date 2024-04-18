EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Emeklinin zam oranında yeni gelişme! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SABAH'tan Faruk Erdem'in haberine göre;

SSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68'lik refah payı artışı ile yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.

Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması temmuzda gündeme gelecek.