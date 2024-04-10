Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri… Emekli ve memur maaşları yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı baz alınarak hesaplanacak. 2024 Temmuz zammı için 3. verinin netleşmesiyle birlikte emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Geri sayım devam ederken 3 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya başladı. Öte yandan yeni maaşların enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile de artış yaşaması bekleniyor. Peki, 2024 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ne zaman açıklanacak?
2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU
2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi.
Milyonlarca emekli ve memur içinse 3 aylık zam oranı kesinleşti. Temmuz zammı için emekli maaş tablosunun yarısı netleşti.
3 AYLIK BAĞ-KUR, SSK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı iki aylık enflasyonun ardından yüzde 11,53 olarak kesinleşmişti. Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları da netleşmiş oldu.
Buna göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Nihai emekli zammı, 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.
Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.
EMEKLİYE KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ YOLDA
Hükümet şimdi, yerel seçim sonrası ekonomide atılacak adımlara odaklandı. Enflasyonu düşürmek öncelikli hedef. Ama sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahın sağlanması için de dikkat çeken adımlar atılacak. İlk adımlardan biri emeklinin kök maaş düzenlemesi. Refah payı, taban aylık artışı gibi formüller masaya yatırılacak.
İŞTE KONUŞULAN FORMÜL VE YENİ RAKAM
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Kök maaşı düşük olanların en azından 7-8 bin liradan 10 bin liraya kadar çıkarılması konuşulan formüller arasında" dedi.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
3 aylık enflasyon oranı ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları:
Kök Maaş: 9.000 TL
%15,06 zam: 10.355 TL
%4 ek ödeme: 414 TL
Toplam maaş: 10.770 TL
Kök Maaş: 9.500 TL
%15,06 zam: 10.931 TL
%4 ek ödeme: 437 TL
Toplam maaş: 11.368 TL
Kök Maaş: 10.000 TL
%15,06 zam: 11.506 TL
%4 ek ödeme: 460 TL
Toplam maaş: 11.966 TL
Kök Maaş: 10.500 TL
%15,06 zam: 12.081 TL
%4 ek ödeme: 483 TL
Toplam maaş: 12.565 TL
Kök Maaş: 11.000 TL
%15,06 zam: 12.657 TL
%4 ek ödeme: 506 TL
Toplam maaş: 13.163 TL
Kök Maaş: 11.500 TL
%15,06 zam: 11.506 TL
%4 ek ödeme: 460 TL
Toplam maaş: 11.966 TL
Kök Maaş: 12.000 TL
%15,06 zam: 13.807 TL
%4 ek ödeme: 552 TL
Toplam maaş: 14.359 TL
Kök Maaş: 12.500 TL
%15,06 zam: 14.383 TL
%4 ek ödeme: 575 TL
Toplam maaş: 14.958 TL
Kök Maaş: 13.000 TL
%15,06 zam: 14.958 TL
%4 ek ödeme: 598 TL
Toplam maaş: 15.556 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68'lik refah payı artışı ile yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.
Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam en düşük 12.500 liradan başlıyor. Talep ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin emekli maaşı zammı için düzenleme sinyali verdi.
Başkan Erdoğan emekli maaşları ile ilgili olarak tarih verdi ve ''Yeniden masaya yatıracağız.'' dedi.
Başkan Erdoğan'ın emekli maaşı zammı için açıklamaları şöyle:
Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bin TL aralığına yükselttik.
"EMEKLİ MAAŞI YENİDEN MASAYA YATIRILACAK"
Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.
Ekonomi politikamızı kararlılıkla uygulayıp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyon inişe geçecek. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız.
Biz milletimize asla yalan söylemedik. Dün söylediğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diyerek kulak arkası yapmadık. Tespit ettiğimiz sıkıntıları en kısa sürede karşılayacak adımları attık. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepleri hayata geçirmekten kaçınmadık.''