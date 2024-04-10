Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK BAĞ-KUR, SSK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı iki aylık enflasyonun ardından yüzde 11,53 olarak kesinleşmişti. Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları da netleşmiş oldu.

Buna göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Nihai emekli zammı, 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.