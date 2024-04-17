EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: İlk 3 veri netleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 Temmuz ve 2025 Ocak ayları arasında geçerli olacak emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Son enflasyon oranı ardından hesapların başladığı emekli zam oranı için tablolar değerlendiriliyor. Ocak zammı sonrası en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Yeni maaşlarını almaya başlayan emekliler 2. zammı bekliyor. Emekli maaşı zammı yılın ikinci yarısında hak sahipleri ile buluşacak. Peki; emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
EMEKLİLER YILI
Başkan Erdoğan'ın 'emekliler yılı' olarak ilan ettiği 2024'te esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmaların yanı sıra ikinci zam için de geri sayım başladı.
Emeklilere yönelik çalışmaların artmasının beklendiği bu yılın başında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdi temmuz zammını bekliyor. Zam oranında ilk veriler belli oldu.
2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:
Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
Emekli zammı son 3 veriyi bekliyor.
3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve emeklinin 3 aylık maaş zammı netleşti. Yüzde 15,06 olan 3 aylık enflasyon farkı son verileri bekliyor. SSK ve Bağkur emeklisi son olarak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 2024 temmuz emekli zammı oranını öğrenecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI!
Daha önce ikramiye ve promosyon zammını duyuran Başkan Erdoğan, "Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bin TL aralığına yükselttik." şeklindeki konuşması ardından emekli zammı için şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.
Ekonomi politikamızı kararlılıkla uygulayıp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyon inişe geçecek. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız.
Biz milletimize asla yalan söylemedik. Dün söylediğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diyerek kulak arkası yapmadık. Tespit ettiğimiz sıkıntıları en kısa sürede karşılayacak adımları attık. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepleri hayata geçirmekten kaçınmadık.''
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının gelmesi ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve refah payı açıklamaları ile netleşecek.
3 Temmuz günü açıklanacak rakamlar yeni maaşları ortaya çıkaracak.
İKİ DÜZENLEME MASADA!
Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre 2024 temmuz için 2 düzenleme ön planda. Emekli zam oranı belirleniyor ve taban aylıklar artıyor.
10 bin TL tutarındaki en düşük emekli maaşın değişmesi, kök maaş düzenlemesi gelmesi ve refah payının masada olması bekleniyor.