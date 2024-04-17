EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: İlk 3 veri netleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 Temmuz ve 2025 Ocak ayları arasında geçerli olacak emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Son enflasyon oranı ardından hesapların başladığı emekli zam oranı için tablolar değerlendiriliyor. Ocak zammı sonrası en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Yeni maaşlarını almaya başlayan emekliler 2. zammı bekliyor. Emekli maaşı zammı yılın ikinci yarısında hak sahipleri ile buluşacak. Peki; emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?