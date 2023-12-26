En Tehlikeli Burç Hangisi? Araştırmalara Göre Zodyak Kuşağındaki En Tehlikeli Burç Sıralaması

En tehlikeli burç hangisi öğrenmek için astroloji hakkında genel bir bilgiye sahip olunmalıdır. Zodyak, on iki takım yıldızın belirli aralıklarla bulunduğu bir gökküre kuşağıdır. Astrolojiye göre bu yıldızların hareketleri, canlı ve cansız varlıkları etkiler. Buna göre Koç burcu, girişken ve cesur iken Yengeç burcu ise daha içe kapanık ve evcimendir. Araştırmalara göre zodyak kuşağındaki en tehlikeli burç sıralaması ise mutlaka incelenmelidir.

En Tehlikeli Burç Hangisi?

Burçların karakteristik özelliklerini incelemeden önce astrolojinin ne olduğu ile ilgili fikir sahibi olmakta fayda vardır. Yunancada, yıldız demek olan "astro" ile bilgi anlamına gelen "logos" sözcüklerinin birleşmesinden oluşan bir terimdir. Zodyak kuşağındaki takımyıldızlarını oluşturan gök cisimlerinin hareketleri ve bunların etkileri ile ilgilenir. Yıldız falı olarak da bilinen astroloji, insanların karakterleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Bunun yanı sıra şanslı veya şanssız dönemlerden, sağlık, aşk ve para ile ilgili meydana gelebilecek gelişmelerin yaşanacağı tarihlerden bahseder. Öte yandan, astrolojiye göre bazı burçlar diğerlerine göre çok daha tehlikelidir. Düşmanlığı, öfkeyi ve nefreti yoğun olarak yaşar ve intikam almaktan da çok hoşlanırlar. Çoğu zaman ikiyüzlü davranan bu burçlar, oldukça sinsi olabildikleri için düşmanlıklarını anlamak kolay olmayabilir.

Akrep

Yönetici gezegeni Mars olan Akrep burcu, su elementindendir, Zodyak'taki 8. evin yöneticisidir ve sabit nitelikli burçlardan biridir. Oldukça agresif, kıskanç, tutkulu, güçlü, cesur ve kararlıdır. Duygularını en üst noktalarda yaşayan Akrep burçları, düşmanlıklarında da aşırıya kaçma eğilimindedirler. Gizemli ve sinsi olmaları nedeniyle bu duygularını saklamak konusunda başarılıdırlar. Gözlem yetenekleri sayesinde düşmanlarının zayıf noktalarını kolayca görebilir ve buna göre harekete geçerler.

Yengeç

Bir su burcu olan Yengeç, duyguları, bilinçaltını, dişil üretkenliği, içgüdüleri ve arzuları temsil eden Ay'ın etkisi altındadır. Astrolojide 4. evin yöneticisi olan bu burcun niteliği, öncüdür. Yengeçler, duygusal, sezgisel, şefkatli, koruyucu, sabırlı, anaç ve romantiktirler. Tüm bu güzel özelliklerine ek olarak, kıskanç, şüpheci, kötümser, dedikoducu, hırslı ve çok rekabetçidirler. Bu yüzden, düşman oldukları kişilerin ayağını kaydırmak için ellerinden geleni yaparlar. Usta manipülatörlerin çoğu, Yengeç burcundan çıkar. Naif ve sakin görünümleri sayesinde fikirlerini karşı tarafa kabul ettirebilirler. Onlar için sinsi olduklarını söylemek mümkündür ve bu nedenle çok tehlikelidirler.

Yay

Astrolojide 9. evi temsil eden Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter, elementi, ateş, niteliği ise değişkendir. Bu burcun insanları, meraklı, maceraperest, kaşif, cesur, özgürlükçü, iyimser, geniş vizyonlu ve arzuludur. Ateş elementi etkisi altında oldukları için aynı zamanda biraz sinirli, hırslı, sabırsız, dikkatsiz ve tutarsız olabilirler. Yay insanını tehlikeli kılan en önemli özellikleri ise cüretkarlığı ve rekabetçiliğidir. Her ortamda parlamak istediklerinden dolayı rakiplerini geride bırakmak için her yolu deneyebilirler. Neşeli tavırları ile bilinen bu burcun insanlarında şeytan tüyü vardır. Sosyal becerileri ve doğal karizmaları fazla olduğundan dolayı kalabalıkları kendi taraflarına çekmekte zorlanmazlar. Düşmanlarına karşı bir cephe oluşturabilir ve onlara karşı savaş açabilirler.

İkizler

İletişim, zeka, eğitim, edebiyat, ticaret ve seyahat gibi alanları temsil eden Merkür, İkizler burcunun yönetici gezegenidir. Bu burç, Zodyak'ın 3. evini yönetir ve elementi ise havadır. Meraklı bir doğaya sahip ve her zaman öğrenmeye açık olan İkizler insanları, değişken niteliklidir. Çevresel koşullara kolay adapte olabilirler ve bu nedenle çok yönlüdürler. Becerikli, iletişimsel, canlı ve zeki olmalarına ek olarak, kurnaz, ikiyüzlü, kıskanç, kararsız, dedikoducu, yüzeysel, sinsi, sinirli ve aşırı derecede meraklı olabilirler. Bu açıdan, düşmanı oldukları insanların kuyusunu kazmak için akıllıca ve sinsice yöntemlere başvurabilirler.