Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon rakamları belli oluyor! TÜİK ile 2026 Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 5.10.2026 07:00 Son Güncelleme: 5.10.2026 07:11

Enflasyon rakamları belli oluyor! TÜİK ile 2026 Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Türkiye’de milyonlarca kişinin yakından takip ettiği enflasyon verileri için beklenen gün geldi. 2026 Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Eylül ayındaki fiyat değişimlerini gösterecek TÜFE verisi; memur ve emekli maaş zamlarından kira artışlarına kadar birçok hesaplamada önemli rol oynayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Enflasyon rakamları belli oluyor! TÜİK ile 2026 Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
  • ABONE OL

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler Eylül 2026 enflasyon verisine çevrilirken, vatandaşlar özellikle "Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte TÜİK'in açıklayacağı kritik verinin tarihi ve saati...

EYLÜL 2026 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak Eylül 2026 TÜFE verilerinin tarihi belli oldu. Normal takvimde bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak 3 Ekim 2026 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle açıklama tarihi takip eden ilk iş gününe kaldı.

Buna göre Eylül 2026 enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

PİYASALARIN EYLÜL ENFLASYONU BEKLENTİSİ NE?

TÜİK verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri de şekillendi. AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre, Eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu.

Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti. Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

EYLÜL ENFLASYONU KİRA ARTIŞ ORANINI DA ETKİLEYECEK

TÜİK'in açıklayacağı Eylül 2026 enflasyon verisi, yalnızca fiyatların genel seyrini göstermekle kalmayacak. Veriler, ekim ayında yenilenecek kira sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.

12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranının açıklanmasıyla birlikte ekim ayındaki kira artışlarında kullanılacak oran da netleşecek. Bu nedenle ev ve iş yeri sahipleriyle kiracılar da TÜİK'in açıklamasını yakından takip ediyor.

KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANIYOR! 2026 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLMUŞTU?

Eylül verilerinin karşılaştırılacağı son resmi rakamlar ağustos ayına ait. TÜİK'in verilerine göre Ağustos 2026'da TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı da yüzde 31,79 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN DE KRİTİK VERİ

Eylül enflasyonu, çalışan ve emeklilerin maaşlarına ilişkin hesaplamalar açısından da önem taşıyor. Özellikle memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının hesaplanmasında enflasyon verileri belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında da altı aylık enflasyon verileri dikkate alındığı için Eylül rakamları yılın ikinci yarısındaki tabloyu biraz daha netleştirecek.

Ancak tek başına Eylül enflasyonunun açıklanması, Ocak 2027 maaş zamlarının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Yılın son üç ayına ilişkin verilerin de açıklanması gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyon rakamları belli oluyor! TÜİK ile 2026 Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA