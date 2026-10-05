Enflasyon rakamları belli oluyor! TÜİK ile 2026 Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler Eylül 2026 enflasyon verisine çevrilirken, vatandaşlar özellikle "Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte TÜİK'in açıklayacağı kritik verinin tarihi ve saati...
TÜİK tarafından açıklanacak Eylül 2026 TÜFE verilerinin tarihi belli oldu. Normal takvimde bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak 3 Ekim 2026 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle açıklama tarihi takip eden ilk iş gününe kaldı.
Buna göre Eylül 2026 enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
TÜİK verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri de şekillendi. AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre, Eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu.
Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti. Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.
TÜİK'in açıklayacağı Eylül 2026 enflasyon verisi, yalnızca fiyatların genel seyrini göstermekle kalmayacak. Veriler, ekim ayında yenilenecek kira sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.
12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranının açıklanmasıyla birlikte ekim ayındaki kira artışlarında kullanılacak oran da netleşecek. Bu nedenle ev ve iş yeri sahipleriyle kiracılar da TÜİK'in açıklamasını yakından takip ediyor.
Eylül verilerinin karşılaştırılacağı son resmi rakamlar ağustos ayına ait. TÜİK'in verilerine göre Ağustos 2026'da TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı da yüzde 31,79 oldu.
Eylül enflasyonu, çalışan ve emeklilerin maaşlarına ilişkin hesaplamalar açısından da önem taşıyor. Özellikle memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının hesaplanmasında enflasyon verileri belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında da altı aylık enflasyon verileri dikkate alındığı için Eylül rakamları yılın ikinci yarısındaki tabloyu biraz daha netleştirecek.
Ancak tek başına Eylül enflasyonunun açıklanması, Ocak 2027 maaş zamlarının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Yılın son üç ayına ilişkin verilerin de açıklanması gerekiyor.