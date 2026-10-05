Enflasyon rakamları belli oluyor! TÜİK ile 2026 Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN DE KRİTİK VERİ

Eylül enflasyonu, çalışan ve emeklilerin maaşlarına ilişkin hesaplamalar açısından da önem taşıyor. Özellikle memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının hesaplanmasında enflasyon verileri belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında da altı aylık enflasyon verileri dikkate alındığı için Eylül rakamları yılın ikinci yarısındaki tabloyu biraz daha netleştirecek.

Ancak tek başına Eylül enflasyonunun açıklanması, Ocak 2027 maaş zamlarının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Yılın son üç ayına ilişkin verilerin de açıklanması gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör