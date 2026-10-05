KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANIYOR! 2026 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos 2026'da TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişimi yüzde 31,79 olarak açıklanmıştı. Ancak bu oran Eylül ayında sözleşmesini yenileyenler için geçerliydi. Ekim ayında uygulanacak yeni kira artış oranı ise 5 Ekim 2026'da açıklanacak Eylül enflasyon verisiyle netleşecek.

EKİM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı kira artış oranının belirlenmesinde kullanılacak Eylül 2026 TÜFE verileri için tarih belli oldu. TÜİK'in resmi veri takvimine göre Eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü açıklanacak. TÜİK'in önceki ay verilerinde olduğu gibi açıklamanın saat 10.00'da yapılması bekleniyor.

Böylece Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Ekim 2026 kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.