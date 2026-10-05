KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANIYOR! 2026 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos 2026'da TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişimi yüzde 31,79 olarak açıklanmıştı. Ancak bu oran Eylül ayında sözleşmesini yenileyenler için geçerliydi. Ekim ayında uygulanacak yeni kira artış oranı ise 5 Ekim 2026'da açıklanacak Eylül enflasyon verisiyle netleşecek.
Ekim ayı kira artış oranının belirlenmesinde kullanılacak Eylül 2026 TÜFE verileri için tarih belli oldu. TÜİK'in resmi veri takvimine göre Eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü açıklanacak. TÜİK'in önceki ay verilerinde olduğu gibi açıklamanın saat 10.00'da yapılması bekleniyor.
Böylece Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Ekim 2026 kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.
Kira artışlarında uygulanabilecek yasal tavan, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak belirleniyor.
Konut kiralarında uygulanan geçici yüzde 25'lik artış sınırı ise sona erdi. Bu nedenle kira artışında yeniden TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınıyor. Aynı yöntem iş yeri kiraları için de geçerli.
Örneğin açıklanan oran yüzde 30 olursa, 20 bin lira kira ödeyen bir kiracının hesabı şöyle olacak:
|Mevcut kira
|Zam oranı
|Zam tutarı
|Yeni kira
|15.000 TL
|%30
|4.500 TL
|19.500 TL
|20.000 TL
|%30
|6.000 TL
|26.000 TL
|25.000 TL
|%30
|7.500 TL
|32.500 TL
|30.000 TL
|%30
|9.000 TL
|39.000 TL
|40.000 TL
|%30
|12.000 TL
|52.000 TL
Not: Tablodaki yüzde 30 oranı yalnızca hesaplama örneğidir. Ekim 2026'da uygulanacak gerçek kira artış oranı, Eylül TÜFE verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecektir.