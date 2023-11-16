Engin Polat Marmara Cezaevi’nden, Çorlu Cezaevi’ne nakledildi

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin birçok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
ENGİN POLAT ÇORLU CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
Tutuklanmalarının ardından 11 gün geçtikten sonra erkek şüpheliler, Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi.
ERKEK VE KADIN TUTUKLULARIN CEZAEVİ AYRILDI
Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.