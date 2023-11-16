SON DAKİKA: Dilan Polat ile Engin Polat’tan husumetlilerine şikayet! Meğer tutuklanmadan önce...

SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Son olarak cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk itirazında bulunmuş ama hakimlik talebin reddine karar vermişti. Olaylı çift Dilan Polat ile Engin Polat ikinci kez de Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili silahlı saldırıya azmettirmek ve mala zarar vermek suçlarından tutuklanmıştı. Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmadan önce tartışma yaşadıkları isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...