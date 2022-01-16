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Giriş Tarihi: 16.1.2022 17:42 Son Güncelleme: 16.1.2022 18:04

SON DAKİKA | Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
SON DAKİKA | Erciyes Kayak Merkezi’nde çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan 3 Kanadalı turist, çığ altında kaldı. 2 bin 700 rakımlı bölgede vadiye indikleri belirlenen turistlerden ikisi araka kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken, bir turist hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Bir süre önce Gaziantep'ten Erciyes Kayak Merkezi'ne kayak yapmak için geldikleri öğrenilen Kanadalı üç turist, Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde çığ altında kaldı. 2 bin 700 rakımlı bölgede turistlerin pist dışına çıkarak vadiye iniş yaptıkları sırada çığ oluştuğu belirtildi.

BİR TURİST HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine Erciyes A.Ş Arama Kurtarma ekibi ile AFAD, 112 ve JAK timleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 2 turist kar altından kurtarıldı. Bir turist hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA | Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti
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