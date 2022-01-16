SON DAKİKA | Erciyes Kayak Merkezi’nde çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Bir süre önce Gaziantep'ten Erciyes Kayak Merkezi'ne kayak yapmak için geldikleri öğrenilen Kanadalı üç turist, Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde çığ altında kaldı. 2 bin 700 rakımlı bölgede turistlerin pist dışına çıkarak vadiye iniş yaptıkları sırada çığ oluştuğu belirtildi.