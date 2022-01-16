Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti

Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan 3 Kanadalı turist, çığ altında kaldı. 2 bin 700 rakımlı bölgede vadiye indikleri belirlenen turistlerden ikisi araka kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken, bir turistin cansız bedenine ulaşıldı.