Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti

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Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan 3 Kanadalı turist, çığ altında kaldı. 2 bin 700 rakımlı bölgede vadiye indikleri belirlenen turistlerden ikisi araka kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken, bir turistin cansız bedenine ulaşıldı.