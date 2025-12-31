Haberler Yaşam Haberleri Erkek arkadaşıyla tartışıp kamptan ayrılmıştı: Elif'i 265 kişi arıyor! Flaş detay olayın seyrini değiştirdi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:52 Son Güncelleme: 31.12.2025 12:34

Erkek arkadaşıyla tartışıp kamptan ayrılmıştı: Elif'i 265 kişi arıyor! Flaş detay olayın seyrini değiştirdi

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan Elif Kumal’dan (34) 4 gündür haber alınamıyor. 265 kişilik ekip AFAD başkanlığında arama çalışmalarını sürdürürken, Kumal'ın otomobilinin ön tampon parçası bulundu.

Dehşete düşüren olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti. İddiaya göre Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal'dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kumal'ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Enis G.'nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi. Elif ile erkek arkadaşı Enis G.'nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.'nin kavga ettiğini ve Enis G.'nin Elif'i darbettiğini söylediği de öne sürüldü.

256 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Elif Kumal'ı AFAD'ın başkanlığında, toplam 265 kişiden oluşan ekip, karadan, denizden ve havadan dron desteği ile de arıyor. Arama çalışmaları 4 gündür sürerken, AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası'nda Kumal'ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasını buldu.

Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal'ın Bandırma'da bir tavuk fabrikasında çalıştığı kaydedildi.

KAMP ALANINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Elif Kumal'ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görüldü.

Enis G.'nin sanal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.

Erkek arkadaşıyla tartışıp kamptan ayrılmıştı: Elif'i 265 kişi arıyor! Flaş detay olayın seyrini değiştirdi
