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Giriş Tarihi: 30.3.2024 11:31 Son Güncelleme: 30.3.2024 12:23

Erzurum’da sokak ortasında oğlunu dövdü

Erzurum’da geçtiğimiz günlerde bir baba, halı sahada top oynayan 9 yaşındaki öz oğlunu darp etti. İhbar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti. Baba, ifadesinde oğlunun küçük kardeşine küfrettiği için darp ettiğini belirtti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da sokak ortasında oğlunu dövdü

Geçtiğimiz hafta Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent semtinde meydana gelen olayda, bir şahsın küçük yaşlardaki çocuğu feci şekilde darp ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

BOĞAZLADI, TEKMELEDİ, YETMEDİ KAFA ATTI…

Bir halı sahada gerçekleşen olayda erkek şahıs, küçük çocuğu dakikalarca darp etti. Dehşet veren görüntülerden sonra 37 yaşındaki H.K'nın darp ettiği talihsiz çocuğun öz oğlu H.İ.K. (9) olduğu belirlendi. Çocuğunu tekmeleyerek yere düşüren gözü dönmüş baba, önce oğlunun boğazına sarıldı. Saniyeler boyunca çocuğun boğazını sıktıktan sonra yeniden yere fırlatan baba daha sonra ise tekrar sırtına tekme attı. Küçük çocuk H.İ.K., halı saha içerisinde ilerleyerek top oynamaya devam ettiği anlarda ise hıncını alamayan baba H.K. yeniden saldırdı. Çocuğuna bu sefer de kafa atan baba, ardından yeniden tokat atıp tekmelemeye devam etti.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVDÜM!

İhbar sonrası Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Titiz çalışması sonucu babanın kimliğini belirleyen ekipler şahıs hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yaptı. Kolluk kuvvetlerinde ifade veren baba H.K., oğlu H.İ.K.'nın küçük kardeşine küfür ettiği için darp ettiğini söyledi. Savcılığa sevk edilen baba hakkında soruşturma sürüyor.

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Erzurum’da sokak ortasında oğlunu dövdü
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