Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) motosikletinin önünü kesip tabancayla öldüren Uğur Zan (31) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl 16 Mayıs'ta saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Zan toprağa verilirken, yakalanan Uğur Zan tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın daha önceki duruşmalarında Uğur Zan'ın cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girdi. Mesajlarda G.M.'nin, "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var" diyerek ağabeyi Zan'ı uyardığına yer verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

DAVANIN karar duruşması kapalı yapıldı. Sanık Zan'ın savunması alınıp, tanıklar ve tarafların avukatları dinlenildi. Ardından verilen kısa ara sonrası mahkeme heyeti, sanık Uğur Zan hakkında 'Kadın olan eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.