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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik değişikliğiyle eczane ve depolarda bulunmayan ilaçların tanıtımı ve reçetelenmesi yasaklanacak. İlaç mümessilleri, henüz satışa sunulmamış veya tedarik sorunu yaşayan ürünleri doktorlara tanıtamayacak. Böylece hastaların ilaç bulamaması ve eşdeğer ilaç mağduriyetinin önüne geçilmesi hedefleniyor.İlaç firmaları, doktor ve eczacıları Türkiye'deki yerli üretim tesislerine tanıtım amacıyla davet edebilecek. Fabrika gezileri, kongre ve toplantılar gibi TİTCK denetimine tabi olacak.İlaç firmalarının toplantı organizasyonları için TİTCK'ya bildirim süreleri 15 ve 30 iş gününden 5 ve 10 iş gününe indirilecek. Böylece bürokratik işlemler hızlandırılacak.