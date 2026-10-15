Esenyurt Belediyesi soruşturmasında şok gelişme! Şifreli kasalardan servet çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet paralarının saklandığı değerlendirilen "kasa evi" ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun, Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının temininde aracı olarak kullandığı kişilerden biri olduğu belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan Doğancıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İTİRAFÇI OLDU
Doğancıoğlu, bugün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Doğancıoğlu ifadesinde, Yusuf Ulutaş'ın kendisinden başka bir kişinin üzerine ev kiralamasını ve bu evin içerisine iki kasa yerleştirmesini istediğini söyledi. Bu talimat üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki Avrupa Konutları 1 Sitesi'nde bulunan bir daireyi arkadaşı adına kiraladığını ve eve iki kasa koyduğunu anlattı.
RÜŞVET PARALARI BOŞ EVDE SAKLANDI
İfade üzerine, rüşvet paralarının söz konusu adreste saklanıyor olabileceğini değerlendirdi. Başsavcılık adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin girdiği dairenin tamamen boş olduğu, içeride ise iki siyah kasa bulunduğu tespit edildi. Kasalar ağzına kadar parayla doluydu.
İKİ BOŞ VALİZLE DAİREYE GİRDİLER
Kasaların açılması için çilingir beklendiği sırada Yusuf Ulutaş'ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval, ellerinde iki boş valizle ve anahtar kullanarak daireye girdi.
İki kişi, içeride bulunan kolluk ekipleri tarafından yakalandı. Ayşe Ulutaş ile Mustafa Zahit Seval'in, yapılan ilk görüşmede kendilerini söz konusu adrese Yusuf Ulutaş'ın avukatının gönderdiğini söyledikleri öğrenildi.
ŞİFRELİ KASADAN YÜKSEK MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI
Şüphelilerin üzerinde kasalara ait anahtarın bulunduğu, ayrıca kasa şifresini de ekiplere verdikleri belirtildi. Anahtar ve şifre kullanılarak açılan kasalarda yüksek miktarda Euro ve ABD doları ele geçirildi.
Döviz miktarının fazla olması nedeniyle sayım işlemi tamamlanamadı. Paraların, para sayma makinesiyle tek tek sayılacağı ve kesin miktarın yapılacak sayımın ardından açıklanacağı öğrenildi.