Esenyurt Belediyesi soruşturmasında şok gelişme! Şifreli kasalardan servet çıktı

İTİRAFÇI OLDU

Doğancıoğlu, bugün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Doğancıoğlu ifadesinde, Yusuf Ulutaş'ın kendisinden başka bir kişinin üzerine ev kiralamasını ve bu evin içerisine iki kasa yerleştirmesini istediğini söyledi. Bu talimat üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki Avrupa Konutları 1 Sitesi'nde bulunan bir daireyi arkadaşı adına kiraladığını ve eve iki kasa koyduğunu anlattı.