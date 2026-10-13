Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta Pitbull sokak kedisini parçaladı: Sahibine verilen ceza belli oldu! 'Ne yapayım köpek bu...'
Giriş Tarihi: 13.10.2026 16:30 Son Güncelleme: 13.10.2026 16:43

Esenyurt'ta Pitbull sokak kedisini parçaladı: Sahibine verilen ceza belli oldu! "Ne yapayım köpek bu..."

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadının ağızlıksız şekilde gezdirdiği yasaklı ırk köpek, sokak kedisini parçaladı. Köpek sahibi kadının savunması pes dedirtirken, görüntülerin yayılmasının ardından gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadına 95 bin TL ceza kesildi.

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İHA Yaşam
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Olay, dün Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirmeye çıkarmıştı. O sırada yoldan geçen kediye saldıran yasaklı ırk köpek, saniyeler içerisinde hayvanı öldürmüştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadına bağırarak tepki gösterirken, kadın "Ne yapayım köpek bu" diyerek karşılık vermişti.

CEZASI BELLİ OLDU

Görüntüleri yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Polis köpek sahibi A.Ç., isimli kadını gözaltına aldı. Emniyet sorgusunun ardından kadın, 'hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma' suçundan adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Ç., isimli kadına 95 bin TL ceza kesildi.

Esenyurt'ta ağızlıksız pitbull sokakta kediyi parçalamıştı: İşte sahibine kesilen ceza! | Video

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

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Esenyurt'ta Pitbull sokak kedisini parçaladı: Sahibine verilen ceza belli oldu! "Ne yapayım köpek bu..."
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