Avcılar’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan otoparkta, M.A. ve C.Ş. ile ismi henüz bilinmeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmada, M.A. ve C.Ş. silahla vuruldu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, M.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, C.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından M.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.