Esenyurt’ta tacizci kasap gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edildi

Aynı kişinin kardeşi E.G'ye de tacizde bulunduğunu söyleyen Z.U.'nun söylemleri üzerine çevre sakinleri kasabın önünde toplanarak içerde bulunan Yusuf E.E.'yi linç etmek istemişlerdi. Dükkanı taşlayan ve kepenkleri kırarak içeride saklanan Yusuf E.E.'yi linç etmek isteyen kalabalık olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, şüpheli gözaltına alınmıştı.