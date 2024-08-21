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Giriş Tarihi: 21.8.2024 12:41 Son Güncelleme: 21.8.2024 13:01

Esenyurt’ta tacizci kasap gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt’ta bir kasap dükkanında iki kız çocuğunun taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf E.E.(26) Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin taciz iddialarını kabul etmediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta tacizci kasap gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta 19 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda kasaba et almak için giden kız çocuğu Z.U. geri döndüğünde annesine, kasap tarafından taciz edildiğini söylemişti.

Aynı kişinin kardeşi E.G'ye de tacizde bulunduğunu söyleyen Z.U.'nun söylemleri üzerine çevre sakinleri kasabın önünde toplanarak içerde bulunan Yusuf E.E.'yi linç etmek istemişlerdi. Dükkanı taşlayan ve kepenkleri kırarak içeride saklanan Yusuf E.E.'yi linç etmek isteyen kalabalık olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gasp Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Yusuf E.E.'nin taciz iddialarını kabul etmeyerek olayın yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi. Poliste yapılan işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt’ta tacizci kasap gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edildi
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