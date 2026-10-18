Esenyurt’ta zehir operasyonu: Kilolarla uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik saha ve istihbari çalışmalar yürütüldü.