Esenyurt’ta zehir operasyonu: Kilolarla uyuşturucu madde ele geçirildi!

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çalışmalar kapsamında, 16 Ekim tarihinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede uyuşturucu madde satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
4 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan 7 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.