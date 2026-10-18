Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta zehir operasyonu: Kilolarla uyuşturucu madde ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:02

Esenyurt’ta zehir operasyonu: Kilolarla uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir siteye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 12 kilo uyuşturucu madde, 28 bin sentetik hap ve 2 kiloya yakın gram sıvı halde sentetik ilaç ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Esenyurt’ta zehir operasyonu: Kilolarla uyuşturucu madde ele geçirildi!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik saha ve istihbari çalışmalar yürütüldü.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, 16 Ekim tarihinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede uyuşturucu madde satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU VE SENTETİK HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 12 kilo 128 gram uyuşturucu madde, 1 kilo 944 gram sıvı halde sentetik ilaç, 13,63 gram bonzai, 28 bin 395 sentetik hap, 2 cep telefonu, 2 hassas terazi, 5 kutu şeffaf kilitli poşet, 40 dolar ve 2 bin 275 lira ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

4 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 7 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta zehir operasyonu: Kilolarla uyuşturucu madde ele geçirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA