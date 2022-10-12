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Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:08 Son Güncelleme: 12.10.2022 13:11

Eşini kömürlükte boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!

İstanbul’un Fatih ilçesinde eşi Melek Gürler’i evlerinin kömürlüğünde boğarak öldüren Mahmut Gürler, “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Gürler’in olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermediğinin anlaşıldığını belirterek, cezada indirim yapmadı.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Eşini kömürlükte boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!

Mahmut Gürler'in 10 Şubat 2021 tarihinde, iki çocuğunun annesi Melek Gürler'i, evlerinin bodrumuna götürüp boğarak öldürdüğü iddia edilmişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasında karar duruşması yapıldı. Sanık Mahmut Gürler, İstanbul Adliyesindeki duruşmaya cezaevinden jandarma görevlilerince getirildi. Melek Gürler'in ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SON SÖZÜ

Melek Gürler'in ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları da sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin açık olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı "Müvekkilimin cinayeti işlediğine dair dosyada tek bir delil varsa evet cezalandırın. Ama dosyada, müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut bir delil yok. Müvekkilimin bu suçu işlemediği açıktır, tahliyesini talep ediyorum" dedi.
Sanık Mahmut Gürler ise mahkemedeki son sözünde "Adalet istiyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmut Gürler'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Kararda, olaydan sonra pişmanlık göstermediği belirtilerek, cezada herhangi bir indirim yapılmadı.

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Eşini kömürlükte boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!
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