Eşini öldürüp intihar etti

AYNI SİLAH İLE YAŞAMINA SON VERDİ

Eşini öldüren Süleylan Öter, aynı tüfekle ğöğsüne dayayarak yaşamına son verdi. Tüfek sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri Öter çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından iki ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.