Eşini öldürüp intihar etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftçilik yapan Süleyman Öter eşi Gülfer Öter'i, av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Korkunç cinayet Çardak Mahallesi Kaçarlar Mevkisindeki, evin yanında meydana geldi. Eşi ile evin bahçesinde tartışan Süleyman Öter, evdeki tüfeği alarak dışarı çıktı. Yakın mesafeden eşine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Öterü, aşırı kan kaybından orada can verdi.
AYNI SİLAH İLE YAŞAMINA SON VERDİ
Eşini öldüren Süleylan Öter, aynı tüfekle ğöğsüne dayayarak yaşamına son verdi. Tüfek sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri Öter çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından iki ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.