Eşini taciz eden sanığı adliye önünde kurşunladı

KAYSERİ'DE cinsel taciz ve şantajdan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan, mağdur C.A.'nın kocası tarafından adliye önünde tabancayla vurularak yaralandı. Kayseri 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada temyiz süreci nedeniyle serbest bırakılan Gökhan Özcan, kızıyla birlikte adliyeden çıkarak otomobiline bindi. Bu sırada İ.A. silahını çekerek Özcan'a ateş etti. Özcan ağır yaralanırken, kızı yara almadan kurtuldu. Özcan Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, İ.A. evinde gözaltına alındı.