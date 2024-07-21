Eşinin telefonunda mesaj yakalamıştı koca haklı bulundu

Antalya'da yaşanan karşılıklı boşanma davasından emsal karar çıktı. Açelya L. evlilik birliğinin temelinden sarsılması, Koray L. ise eşinin kendisini aldattığını belirterek boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde görülen davası sonrası çift boşandı. Mahkeme Koray L'nin eşinin kendisini aldattığına dair mahkemeye sunduğu mesajları ise delil kabul etmedi, eşine tazminat ve nafaka ödemesine hükmedildi.Aile mahkemesinin kararı Koray L. tarafından Antalya Bölge Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yine haksız bulunan adam, bu kez de dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Açelya L'nin telefonuna gelen mesajların dikkate alınması gerektiğini vurguladı."En yakın zamanda tekrar tadına bakma dileğiyle canım" ve "sen sıkıntı yaşama diye sana yakın apart bulduk, yine yaranamıyorum" mesajlarının tanık beyanlarıyla birlikte dikkate alınması gerektiği belirten Yargıtay, erkeğin zinaya dayalı boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğini belirterek verilen kararları bozdu.